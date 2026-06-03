Napoli Chiaia scoperti furti di energia in ristorante e bar | denunciati due imprenditori

Notizia in breve

Due imprenditori sono stati denunciati a Napoli dopo controlli congiunti di carabinieri ed Enel che hanno riscontrato manomissioni ai contatori di un ristorante e di un bar in via Santa Lucia. Sono stati anche sanzionati per aver utilizzato un generatore in modo irregolare su suolo pubblico. Le verifiche hanno portato alla scoperta di furti di energia nei locali del borgo marinario.