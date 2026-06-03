Napoli Chiaia scoperti furti di energia in ristorante e bar | denunciati due imprenditori
Due imprenditori sono stati denunciati a Napoli dopo controlli congiunti di carabinieri ed Enel che hanno riscontrato manomissioni ai contatori di un ristorante e di un bar in via Santa Lucia. Sono stati anche sanzionati per aver utilizzato un generatore in modo irregolare su suolo pubblico. Le verifiche hanno portato alla scoperta di furti di energia nei locali del borgo marinario.
Controlli congiunti di carabinieri ed Enel nel borgo marinari: accertate manomissioni ai contatori in un ristorante e in un bar di via Santa Lucia, poi sanzionati anche per l’uso irregolare di un generatore su suolo pubblico.. I carabinieri della stazione di Napoli Chiaia insieme al personale dell’Enel hanno effettuato controlli all’interno dei locali nel borgo marinari del capoluogo partenopeo. E’ proprio qui che due imprenditori sono stati denunciati per furto di energia elettrica. Il primo è il titolare di un ristorante in via Santa lucia. Durante l’ispezione, il personale specializzato ha accertato la manomissione del contatore elettrico. Stessa condotta per il titolare di un bar, ancora in Via Santa Lucia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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