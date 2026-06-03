Il Napoli ha annunciato di aver concluso l’acquisto di Rasmus Winther Højlund dal Manchester United a titolo definitivo. La società ha comunicato che le condizioni sono state definite e il trasferimento è stato perfezionato. Ora il calciatore, che arriva in prestito con obbligo di riscatto, farà parte della rosa partenopea. La società non ha reso noti dettagli economici dell’accordo.

– La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all’esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Congratulazioni, Rasmus! L'articolo Napoli calcio:” Hojlund è un giocatore del Napoli!” proviene da G B T. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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