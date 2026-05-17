Oggi Rasmus Hojlund ha segnato un gol contro il Pisa, contribuendo alla qualificazione del suo team in Champions League. Con questa conquista, il giocatore è ufficialmente passato al Napoli, diventando un nuovo membro della rosa del club. La firma sul contratto e le dichiarazioni del calciatore sono state annunciate nelle ultime ore, mentre il club ha confermato l’acquisto attraverso comunicati ufficiali. La sua presenza in campo ha già suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

Rasmus Hojlund ha segnato oggi contro il Pisa e, con la conquista aritmetica del posto in Champions League, è diventato a tutti gli effetti un giocatore del club azzurro. Dal prestito al riscatto: ecco le sue parole tramite un post pubblicato su ‘Instagram’. Hojlund diventa ufficialmente un giocatore del Napoli: le sue parole. Su ‘Instagram’ Hojlund ha scritto: “ Questo gol ha un significato simbolico perché racchiude due cose. Abbiamo conquistato la Champions League con il Napoli, il che significa che, grazie al mio contratto, sono ufficialmente un giocatore del Napoli e sto dicendo addio al Manchester United. È una sensazione strana, perché nell’ultimo anno mi sono già sentito un giocatore del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Hojlund diventa ufficialmente un giocatore del Napoli: le sue parole sul riscatto

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