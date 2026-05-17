Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Hojlund, che diventa così un giocatore della squadra. La società ha esercitato il diritto di riscatto, confermando la proprietà del calciatore. La decisione è stata presa dopo aver raggiunto i parametri stabiliti in precedenza, che garantiscono il completamento dell'accordo. Con questa operazione, il club ha anche assicurato la qualificazione matematica in Champions League per la prossima stagione. Hojlund si unirà al team a partire dalla prossima campagna europea.

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© Calcionews24.com - Hojlund è ufficialmente un giocatore di proprietà del Napoli: il riscatto con la Champions matematica

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