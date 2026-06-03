Napoli BS trionfa ai rigori | la Supercoppa resta a Castelsardo

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli BS ha vinto ai rigori la Supercoppa, che resta a Castelsardo. Durante la partita, il Napoli ha ribaltato lo svantaggio nel terzo periodo con una rimonta decisiva. Il Pisa ha subito infortuni che hanno compromesso la strategia tattica, influenzando l’andamento del match. La gara si è conclusa con il successo del Napoli ai rigori, dopo il pareggio nei tempi regolamentari e supplementari.

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Come ha fatto il Napoli a ribaltare lo svantaggio nel terzo periodo?. Quali infortuni hanno compromesso la strategia tattica del Pisa?. Chi ha deciso la finale con il rigore decisivo?. Come influirà questa sconfitta sulla sfida dell'Euro Winners Cup?.? In Breve Andriani sblocca il match al secondo minuto dopo calcio d'angolo.. Ardil e Barsotti segnano per il Pisa prima del pareggio di Sciacca.. Infortuni di Fazzini e Luca Remedi condizionano la rosa nerazzurra.. Pisa punta all'Euro Winners Cup dal 7 al 14 giugno a Nazaré.. Il Napoli BS conquista la Supercoppa ai rigori dopo una finale combattuta a Castelsardo. Il Napoli BS si è aggiudicato la Supercoppa battendo il Lenergy Pisa BS ai tiri di rigore dopo una sfida intensa conclusasi a Castelsardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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