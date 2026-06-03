Napoli BS trionfa ai rigori | la Supercoppa resta a Castelsardo

Notizia in breve

Il Napoli BS ha vinto ai rigori la Supercoppa, che resta a Castelsardo. Durante la partita, il Napoli ha ribaltato lo svantaggio nel terzo periodo con una rimonta decisiva. Il Pisa ha subito infortuni che hanno compromesso la strategia tattica, influenzando l’andamento del match. La gara si è conclusa con il successo del Napoli ai rigori, dopo il pareggio nei tempi regolamentari e supplementari.