Lenergy Pisa Beach Soccer la supercoppa sfuma ai rigori

Notizia in breve

Lenergy Pisa Beach Soccer ha perso la Supercoppa ai rigori. La squadra ha schierato Bernardeschi, Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Datinha, Remedi L., Casapieri, Pugliese, Mogavero e Remedi A. La partita si è conclusa con un pareggio nei tempi regolamentari e si è deciso ai rigori. La sfida si è giocata senza ulteriori dettagli sui punteggi finali o sui momenti salienti.