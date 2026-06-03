Lenergy Pisa Beach Soccer la supercoppa sfuma ai rigori

Da pisatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lenergy Pisa Beach Soccer ha perso la Supercoppa ai rigori. La squadra ha schierato Bernardeschi, Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Datinha, Remedi L., Casapieri, Pugliese, Mogavero e Remedi A. La partita si è conclusa con un pareggio nei tempi regolamentari e si è deciso ai rigori. La sfida si è giocata senza ulteriori dettagli sui punteggi finali o sui momenti salienti.

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Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Datinha, Remedi L., Casapieri, Pugliese, Mogavero, Remedi A.. All.: Marrucci.Napoli BS: Paterniti, Antonio, Shalabi, Sciacca, Alla, Moxedano, Martins L., Campagna, Giusti, Andriani, Casolare, Martins B.. All.: Palma.Reti: 2’. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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