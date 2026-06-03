Lenergy Pisa Beach Soccer la supercoppa sfuma ai rigori
Lenergy Pisa Beach Soccer ha perso la Supercoppa ai rigori. La squadra ha schierato Bernardeschi, Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Datinha, Remedi L., Casapieri, Pugliese, Mogavero e Remedi A. La partita si è conclusa con un pareggio nei tempi regolamentari e si è deciso ai rigori. La sfida si è giocata senza ulteriori dettagli sui punteggi finali o sui momenti salienti.
Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Datinha, Remedi L., Casapieri, Pugliese, Mogavero, Remedi A.. All.: Marrucci.Napoli BS: Paterniti, Antonio, Shalabi, Sciacca, Alla, Moxedano, Martins L., Campagna, Giusti, Andriani, Casolare, Martins B.. All.: Palma.Reti: 2’. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Serie A Beach Soccer - Supercoppa 2026: Lenergy Pisa-Napoli in diretta streaming
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