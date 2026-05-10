Conte dal Napoli al Milan | Allegri gli libera il posto

Il futuro della panchina del Milan resta al centro dell’attenzione, con voci che collegano l’allenatore ex Napoli a una possibile svolta. Secondo alcune fonti, ci sarebbero discussioni interne sulla gestione della squadra e sui ruoli in rosa, mentre i rapporti tra i vertici e l’attuale allenatore sono tesi. La situazione appare complessa, con alcune indiscrezioni che indicano un possibile cambio di guida tecnica nelle prossime settimane.

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