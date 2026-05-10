Conte dal Napoli al Milan | Allegri gli libera il posto
Il futuro della panchina del Milan resta al centro dell’attenzione, con voci che collegano l’allenatore ex Napoli a una possibile svolta. Secondo alcune fonti, ci sarebbero discussioni interne sulla gestione della squadra e sui ruoli in rosa, mentre i rapporti tra i vertici e l’attuale allenatore sono tesi. La situazione appare complessa, con alcune indiscrezioni che indicano un possibile cambio di guida tecnica nelle prossime settimane.
Le ultime sul futuro prossimo della panchina rossonera Il Milan è una polveriera a causa dei rapporti tesi (eufemismo) tra Tare e Furlani, tra quest’ultimo e Massimiliano Allegri. Non si escludono ribaltoni a fine stagione, cioè l’addio di Ds e allenatore. Un doppio addio che potrebbe verificarsi pure in caso di qualificazione alla Champions, un obiettivo che sembrava scontato fino a qualche partita fa e che ora è a forte rischio visto lo stato di salute della squadra. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ma chi, eventualmente, al posto di Allegri? È stato fatto di nuovo il nome di Vincenzo Italiano, vecchio e sempre attuale pallino societario, ma a sorpresa anche quello di Xabi Alonso.🔗 Leggi su Calciomercato.it
Cassano analizza Napoli-Milan 2-0:”Allegri scandaloso,0 tiri in porta,Conte super allenatore”
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