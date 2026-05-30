Max Allegri ha ricevuto un’offerta dal Milan con un aumento di un milione di euro rispetto all’attuale contratto. Tuttavia, l’accordo non è stato ancora firmato e manca ancora l’annuncio ufficiale del nuovo incarico. Sul tavolo ci sono ancora dettagli da definire, tra cui una buonuscita che non è stata ancora concordata. La trattativa tra le parti continua senza una comunicazione ufficiale.

Abbiamo un problema, Houston: e che sia piccolo (come sembra) o grande (come può diventarlo), lo dirà il tempo. Massimiliano Allegri è l’allenatore del Napoli in pectore, lo è (quasi) a tutti gli effetti: però per il momento non si dice, non si può ufficialmente, perché prima di prendere carta, penna e calamaio bisognerà arrivare alla risoluzione consensuale con il Milan, che qualche spargimento di stress rischia di generarlo. Dicono i contratti, che giuridicamente hanno un valore, di quell’accordo siglato un anno fa, con scadenza 2027, che il Milan ha cancellato lunedì pomeriggio, con la comunicazione dell’esonero per allenatore, per l’ad Furlani, per il ds Tare e per il dt Moncada a cui RedBird ha aggiunto una frase forte: "La deludente sconfitta con il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Allegri, tutto fatto ma la firma slitta: Max avanza un milione dal Milan. I dettagli

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