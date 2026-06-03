Napoli Allegri e la chiamata al capitano Di Lorenzo | ha svelato che giocherà col 4-2-3-1

Il Napoli di Allegri si prepara con una formazione 4-2-3-1, secondo quanto riferito. Allegri ha chiamato il capitano, Di Lorenzo, per comunicargli che giocherà da titolare. La squadra sta definendo i dettagli della formazione prima dell’annuncio ufficiale. La decisione di Allegri si basa sulle ultime valutazioni tecniche e sugli allenamenti svolti. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma la scelta sembra ormai presa.

Il Napoli targato Massimiliano Allegri inizia a prendere forma ancora prima dell’ufficialità. Secondo quanto raccolto in esclusiva da AreaNapoli.it, il tecnico livornese avrebbe già avviato i primi contatti con alcuni dei protagonisti della rosa azzurra, iniziando a delineare le basi del progetto che accompagnerà il club nella prossima stagione. Tra le telefonate più significative ci sarebbe quella con il capitano Giovanni Di Lorenzo, leader dello spogliatoio e punto di riferimento della squadra. Il colloquio sarebbe servito a instaurare subito un rapporto diretto e a condividere le prime indicazioni. Nel corso della conversazione, Allegri avrebbe illustrato quella che considera la sua idea di partenza: il 4-2-3-1. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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