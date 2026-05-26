Secondo fonti di mercato, l’allenatore ha già firmato un contratto di due anni con il Napoli. L’accordo è stato definito e non ci sono conferme ufficiali, ma l’intesa tra le parti sembra ormai raggiunta. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e le trattative potrebbero ancora evolversi. La notizia circola tra gli addetti ai lavori, ma non ci sono dettagli sui termini economici o sulle condizioni del contratto.

Nel magico e spietato mondo del calciomercato, le certezze granitiche hanno la stessa aspettativa di vita di un gatto in tangenziale. Non fai in tempo ad assimilare una indiscrezione, a metabolizzare l’identikit di una prima scelta assoluta, che il frullatore mediatico si rimette in moto per smentire tutto e il contrario di tutto nel giro di sessanta minuti. Eravamo rimasti, fino a poco fa, al famoso blitz romano di Vincenzo Italiano. Il tecnico è il favorito per la panchina del Napoli, Alfredo Pedullà ha scritto che è la priorità del Napoli e Massimiliano Allegri è stato malinconicamente declassato a lussuoso “piano di emergenza”, buono solo in caso di catastrofi contrattuali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Allegri ha già un accordo biennale col Napoli” (Di Marzio)

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Allegri vs Oriali, interviene Conte | Napoli-Milan

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