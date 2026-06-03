Napoli addio shock di Conte | fine del ciclo dopo lo Scudetto

L’allenatore ha deciso di lasciare il club dopo aver vinto lo scudetto, interrompendo il contratto prima della scadenza prevista nel 2027. La scelta avviene in seguito a divergenze di mercato con la proprietà, che hanno portato a un conflitto sulla strategia e le risorse da impiegare. Non sono stati resi pubblici dettagli specifici, ma si tratta di una decisione presa per motivi di carattere professionale e gestionale.

Perché Conte ha deciso di interrompere il contratto prima del 2027? Quali divergenze di mercato hanno causato lo scontro con De Laurentiis? Chi è il candidato principale per sostituire Conte alla guida del Napoli? Dove si sposterà il tecnico dopo l'addio definitivo ai partenopei??? In Breve Accordo privato raggiunto con De Laurentiis circa un mese fa. Vittoria 1-0 contro l'Udinese garantisce il secondo posto in classifica. Conte vince Scudetto 202425 e Supercoppa Ital . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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