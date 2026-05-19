Conte-Napoli è addio | saluta dopo due stagioni e uno scudetto storico
Dopo due stagioni e la conquista di uno scudetto, Antonio Conte ha deciso di lasciare il Napoli. La scelta del tecnico è stata comunicata senza clamore, segnando la fine del suo percorso sulla panchina del club. L’addio non è accompagnato da tensioni o conflitti pubblici, ma si presenta come una decisione definitiva e chiara. Resta da attendere l’annuncio ufficiale che confermerà la separazione tra l’allenatore e la società.
Antonio Conte ha scelto di lasciare il Napoli, ormai manca solo l’ufficialità: il tecnico dice addio dopo due stagioni e due trofei Si chiude, senza drammi ma con fermezza, l’esperienza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, il tecnico leccese è pronto a lasciare gli azzurri dopo due stagioni, rinunciando addirittura ai 7 milioni di euro residui del contratto in scadenza nel 2027. Un gesto eclatante, che testimonia la volontà di voltare pagina senza strascichi, ma anche la profondità di una scelta maturata nel tempo. Non è una rottura rumorosa, piuttosto un distacco consapevole. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Copenaghen-Napoli, l'intervista di Antonio Conte a Sky Sport dopo il match | Champions League
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 ufficializza l’addio di Strubbe dopo due stagioni
Napoli, Conte dopo il 4-0 alla Cremonese: «Critiche eccessive per una squadra che ha vinto uno Scudetto ed una Supercoppa come ai tempi di Maradona. Lukaku? Nessuno è venuto a bussare»Cagliari, Pisacane sarà l’allenatore anche nella prossima stagione? Novità sul futuro di Palestra, cosa succederà in estate Calciomercato Juve:...
Con l'addio ormai praticamente certo di Antonio Conte, per la panchina del Napoli sembra essere una corsa a due tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri Più staccato, al momento, Fabio Grosso, con l'allenatore del Sassuolo che è comunque molto apprez x.com
Napoli, l'addio a Conte dei tifosi vip: ?Che trauma senza Antonio, ma Sarri è l’uomo giusto facebook
Rasmus Højlund: Adesso sono UFFICIALMENTE un giocatore del Napoli e dico addio al Manchester United. reddit
Conte lascerebbe il Napoli senza buonuscita: tutti i dettagli in caso di addio. E gli indizi a Pisa…Se non pioverà dal cielo un altro colpo di scena da film e sarà addio, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si lasceranno con un ... corrieredellosport.it
Conte sul mercato! Addio Napoli, ok di De Laurentiis: l’annuncio e il sostitutoIl futuro del tecnico salentino sembrerebbe ormai lontano dalla panchina del club partenopeo. Sullo sfondo l'ipotesi di un possibile ritorno: la situazione ... tuttosport.com