Conte-Napoli è addio | saluta dopo due stagioni e uno scudetto storico

Dopo due stagioni e la conquista di uno scudetto, Antonio Conte ha deciso di lasciare il Napoli. La scelta del tecnico è stata comunicata senza clamore, segnando la fine del suo percorso sulla panchina del club. L’addio non è accompagnato da tensioni o conflitti pubblici, ma si presenta come una decisione definitiva e chiara. Resta da attendere l’annuncio ufficiale che confermerà la separazione tra l’allenatore e la società.

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