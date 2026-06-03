Napoli 19 idonei bloccati | il Comune usa altre graduatorie
Il Comune di Napoli ha deciso di utilizzare altre graduatorie, escludendo 19 candidati considerati idonei, e ha scelto di affidarsi a una graduatoria gestita da RIPAM. Questa decisione ha sollevato domande sulla motivazione della preferenza e sui criteri adottati. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle conseguenze di questa scelta, anche in relazione alla sicurezza durante l’evento internazionale dell’America’s Cup. La questione riguarda principalmente le modalità di selezione e il rispetto delle procedure già in atto.
Perché il Comune preferisce la graduatoria RIPAM ai 19 idonei? Come influirà questo blocco sulla sicurezza durante l'America’s Cup? Quali fondi statali garantivano originariamente le assunzioni dei nuovi vigili? Chi deve rispondere del corto circuito normativo che blocca le assunzioni??? In Breve Graduatoria approvata l'8 gennaio 2025 tramite fondi per la sicurezza statali. Comune utilizza graduatoria RIPAM per contratti a termine invece dei 19 idonei. Carenza organico . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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