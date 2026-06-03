Napoli 19 idonei bloccati | il Comune usa altre graduatorie

Notizia in breve

Il Comune di Napoli ha deciso di utilizzare altre graduatorie, escludendo 19 candidati considerati idonei, e ha scelto di affidarsi a una graduatoria gestita da RIPAM. Questa decisione ha sollevato domande sulla motivazione della preferenza e sui criteri adottati. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle conseguenze di questa scelta, anche in relazione alla sicurezza durante l’evento internazionale dell’America’s Cup. La questione riguarda principalmente le modalità di selezione e il rispetto delle procedure già in atto.