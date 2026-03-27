Il consigliere regionale pugliese di Fratelli d’Italia ha comunicato che il centrodestra condivide la proposta della maggioranza di mantenere in vigore, fino ad aprile 2027, le graduatorie degli idonei ai concorsi regionali. La decisione riguarda i percorsi già avviati e approvati dalla regione, senza ulteriori modifiche o aggiornamenti in corso. La questione riguarda quindi la continuità delle nomine e delle procedure relative agli idonei.

La questione riguarda centinaia di persone che hanno ottenuto l'idoneità alle selezioni per ottenere un posto di lavoro negli uffici della Regione Puglia. Il rischio è che le graduatorie scadano in maniera definitiva: “Da circa quattro anni - afferma Ferri -sperano, essendo risultati idonei ai concorsi regionali, che arrivi la fatidica ‘chiamata’. Ma le graduatorie in scadenza avrebbero messo la parola fine a questa attesa. Per questo come Fratelli d’Italia abbiamo condiviso la Proposta di Legge della maggioranza che consente, per un altro anno (fino all’aprile 2027), di dare continuità a percorsi già avviati. Questo provvedimento, però, è stato reso possibile anche grazie a una recente norma nazionale voluta dal Governo, che ha riaperto la possibilità di intervenire sulle graduatorie”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Graduatorie idonei Regione Puglia, il centrodestra: "Sì a continuità fino ad aprile 2027"

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