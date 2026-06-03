napoli 15 milioni potrebbero bastare per dodo

Un'offerta di 15 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per acquistare Dodo, secondo fonti di mercato. Nel frattempo, il tecnico che sta lasciando il Milan si prepara a prendere in mano la squadra, con l’obiettivo di rinforzarla in vista della prossima stagione. La società sta valutando le mosse da fare per adattare la rosa alle richieste del nuovo allenatore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Con l’arrivo di Max Allegri, che oggi dovrebbe liberarsi dal Milan, è tempo di iniziare a pensare a come rinforzare la squadra e cucirle addosso il vestito che il tecnico livornese ritiene più opportuno. Ecco, uno degli obiettivi degli azzurri è quello di rinforzare le corsie: a destra c’è bisogno di forze fresche. Di Lorenzo non è più un ragazzino. Il punto è di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta. Napoli, occhi su Dodo: le cifre. Si legge sulla Gazzetta: “Un’offerta tra i 12 e i 15 milioni potrebbe anche bastare per acquistarlo dalla Fiorentina. E il brasiliano ha voglia di giocare la Champions. Occhio, però, che su Dodo lavora da tempo anche la Roma, che potrebbe trovare come alleata l’amicizia di lunga data tra lui e Wesley. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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