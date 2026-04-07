Il Napoli ha acquistato il portiere Alisson con un investimento di 15,5 milioni di euro. La cifra pagata si è già raddoppiata in termini di valore di mercato. La società napoletana sembra puntare su questa operazione come parte di una strategia di rafforzamento per le prossime stagioni. La scelta di investire in questo giovane talento ha attirato l’attenzione nel panorama calcistico nazionale.

"> Il Napoli continua a guardare al futuro e raccoglie conferme importanti anche dal mercato. L’operazione Alisson Santos, inizialmente passata quasi sotto traccia, si sta rivelando una delle intuizioni più riuscite della gestione azzurra. A sottolinearlo è Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube: «Il Napoli lo ha fatto, ha trovato un giocatore vero. Credo che qualcuno debba chiedere scusa al ds Giovanni Manna». Parole che certificano la bontà di una scelta arrivata quando il talento brasiliano era ancora poco conosciuto. OPERAZIONE IN CHIUSURA Il club azzurro è pronto a chiudere definitivamente l’operazione: Alisson sarà riscattato per circa 15,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, colpo Alisson: investimento da 15,5 milioni che vale già il doppio

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