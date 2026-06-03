Nameless 2026 proposta di matrimonio sul palco | Sharon dice sì

Durante un concerto di musica elettronica, un giovane ha chiesto la mano della partner sul palco. La donna ha risposto sì, davanti a una folla ignara. Il ragazzo aveva un anello in tasca e ha colto l’attimo per fare la proposta. La scena si è svolta tra le note della musica e l’atmosfera di festa, senza che nessuno nel pubblico sospettasse cosa stesse per accadere.

C'era dentro tutto: la musica elettronica che spingeva, la folla che non sapeva nulla, e un ragazzo con un anello in tasca che aspettava il momento giusto. Al Nameless Festival 2026 del Bione di Lecco, la serata di Conrad Taylor si è chiusa con un epilogo che nessuno si aspettava. Tranne che per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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