Sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026, il cantante italiano ha presentato una performance che ha coinvolto anche la sua partner, ballerina e coreografa. Durante l’esibizione, sono state mostrate scene che richiamavano l’immagine di un matrimonio, contribuendo a creare un’atmosfera particolare. La scenografia ha incluso luci e coreografie elaborate, con cambiamenti rispetto alle esibizioni precedenti. La performance è stata caratterizzata da elementi visivi e coreografici di forte impatto.

Tra coreografie e sorprese, sul palco dell’ Eurovision Song Contest 2026 spunta anche un matrimonio: Francesca Tocca sarà insieme a Sal Da Vinci e il cantante italiano cambia scenografia, puntando tutto su uno show spettacolare tra danza, luci e sorprese. Leggi anche: L’Eurovision si avvicina: quando inizia e quando canta Sal Da Vinci? Ecco cosa c’è da sapere L’attesa per l’ Eurovision Song Contest 2026 cresce di giorno in giorno e l’Italia punta forte su Sal Da Vinci, pronto a rappresentare il nostro Paese con il brano Per sempre sì. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, il cantante napoletano si prepara ora a conquistare il pubblico europeo con uno spettacolo completamente rinnovato rispetto a quello visto sul palco dell’Ariston.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sal Da Vinci va all’Eurovision con Francesca Tocca, sul palco il matrimonio: le sorprese del cantante di Per sempre sì

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