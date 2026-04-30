Richiesta di matrimonio speciale | il portiere del Viareggio Andrea Carpita racconta la proposta fatta alla sua compagna Sharon Grillotti

Il portiere del Viareggio, Andrea Carpita, ha condiviso i dettagli della proposta di matrimonio fatta alla sua compagna, Sharon Grillotti. L’episodio si è svolto durante l’ultima partita da titolare nel suo stadio, un momento che ha rappresentato anche un’occasione speciale per lui. La richiesta è avvenuta in un contesto di grande significato personale, legato alla sua carriera sportiva, e ha coinvolto anche la presenza di amici e tifosi presenti allo stadio.

Viareggio, 30 aprile 2026 – Ha scelto uno dei momenti più solenni della sua esperienza sportiva, quello dell’ ultima partita da titolare nel suo stadio, per immortalare uno dei momenti più solenni della propria vita. https:www.lanazione.itviareggiocronacaproposta-matrimonio-stadio-s97o7ae7 Andrea Carpita, dopo 516 convocazioni con il suo Viareggio di cui 165 da titolare, (ma il conteggio potrebbe essere aggiornato, dato che la squadra bianconera è attesa dai playoff promozione) ha pensato bene, sapendo che tutti gli occhi sarebbero stati puntati su di lui, di chiedere la mano della sua emozionatissima compagna Sharon Grillotti proprio di fronte a centinaia di persone, tra compagni di squadra, dirigenti, giornalisti e tifosi bianconeri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Richiesta di matrimonio speciale: il portiere del Viareggio Andrea Carpita racconta la proposta fatta alla sua compagna Sharon Grillotti Notizie correlate Andrea Pisani: il protagonista del film Cena di Classe racconta il rapporto con la sua ex compagna Beatrice Arnera (ma non tutti sui social la prendono bene)Chi è davvero Andrea Pisani oggi? Non solo il protagonista del film Cena di Classe, ma anche un uomo che racconta con sincerità la fine di una... Germania, arbitro picchiato in casa: virale la sua proposta di matrimonio al compagno in campoPascal Kaiser, l’arbitro dilettante diventato noto dopo aver chiesto al compagno di sposarlo davanti a circa 50 mila spettatori nello stadio del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Richiesta di matrimonio speciale: il portiere del Viareggio Andrea Carpita racconta la proposta fatta alla sua compagna Sharon Grillotti; Online anche i Certificati di Stato Civile nel portale dell'ANPR; La sfida della formazione sacerdotale per un accompagnamento concreto alle famiglie; La proposta di matrimonio può rappresentare un traguardo, o l'inizio della fine. Richiesta di matrimonio speciale: il portiere del Viareggio Andrea Carpita racconta la proposta fatta alla sua compagna Sharon GrillottiGesto sentito che ha colpito tutti. Poi siamo andati con amici, compagni e società a festeggiare al mio ristorante con un bel rinfresco ... lanazione.it L'insolita richiesta di matrimonio di Kate Middleton ha gettato nel panico il personale di palazzoKate Middleton aveva una richiesta speciale per il suo arrivo all'abbazia di Westminster il giorno del suo matrimonio ... vanityfair.it STOP ALL’ACCORDO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE Questa mattina con le colleghe e i colleghi del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo abbiamo ribadito la richiesta di sospendere l’accordo UE-Israele e imporre sanzioni al governo - facebook.com facebook Via libera della Commissione europea alla 9ª richiesta di pagamento dell’Italia €12,8 miliardi dal Recovery Fund per sostenere riforme e investimenti strategici. Un altro passo nell’attuazione del PNRR ec.europa.eu/commission/pre… x.com