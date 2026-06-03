Nameless 2026 la Prefettura promuove il festival | Sicurezza da manuale

Il festival Nameless 2026 si è concluso lunedì 1° giugno al Centro Sportivo Bione di Lecco, con un totale di circa novantamila presenze durante i tre giorni. La Prefettura ha riferito che il dispositivo di sicurezza allestito ha funzionato senza problemi, garantendo la gestione dell’afflusso di pubblico senza incidenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle misure di sicurezza previste, con controlli e sorveglianza attivi durante tutto l’evento.

Tre giorni, novantamila presenze totali, un dispositivo di sicurezza che ha retto senza incrinature. Il Nameless 2026 si è chiuso lunedì 1° giugno al Centro Sportivo Bione di Lecco, e a tirare le somme è la Prefettura. La nota firmata dal prefetto Paolo Ponta, diffusa nella tarda mattinata di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Nameless: costruire un festival tra visione, musica e impresa

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