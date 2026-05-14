Treni speciali da Milano per il Nameless il mega festival live del Lago di Como

Da Milano partiranno treni speciali diretti al Lago di Como per il Nameless Festival, il grande evento musicale in programma. Nei giorni scorsi, i responsabili dell’organizzazione hanno annunciato le prime lineup per il 2026, rivelando i nomi dei gruppi e degli artisti che si esibiranno durante i due appuntamenti previsti. La comunicazione è arrivata tramite i canali ufficiali, confermando le date e i dettagli principali dell’edizione prossima.

Come anticipato dai colleghi di LeccoToday, Il Nameless Festival alza il velo sulle lineup 2026 con una serie di annunci che definiscono sempre più il volto dei due eventi in programma. Gigi D'Agostino, icona indiscussa della dance italiana nel mondo, sarà headliner della winter edition di Barzio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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