Nadia Battocletti ha dichiarato di aver affrontato un periodo di avvicinamento difficile prima del Golden Gala, ma ora si sente bene. Prevede un 5000 metri molto veloce. Tra gli atleti presenti ci sono anche Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred, Noah Lyles, Letsile Tebogo, Ryan Crouser, Miltiadis Tentoglou e Keely Hodgkinson. La manifestazione si svolge nelle prossime ore, con le competizioni di mezzofondo e sprint che attireranno numerosi spettatori.

Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred, Noah Lyles, Letsile Tebogo, Ryan Crouser, Miltiadis Tentoglou, Keely Hodgkinson. In un cast ricco di stelle internazionali ci sarà spazio anche per la fuoriclasse azzurra Nadia Battocletti al Golden Gala Pietro Mennea 2026, valevole come quarta tappa stagionale della Diamond League in programma nella serata di giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Nella conferenza stampa della vigilia, la 26enne trentina ha parlato delle sue condizioni fisiche attuali dopo il problema di salute che l’aveva costretta a saltare la Coppa Europa 10.000 di La Spezia ed il 1500 di Rabat: “ È stata dura, perché la scorsa settimana ho avuto l’influenza quindi l’avvicinamento non è stato facile, però va bene così. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti alla vigilia del Golden Gala: “Avvicinamento non facile, ma ora sto bene. Sarà un 5000 molto veloce”

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