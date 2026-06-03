Mystery Film | anteprime al buio in 3 cinema di Roma

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 8 giugno, tre cinema di Roma ospiteranno anteprime di Mystery Film, il format di Circuito Cinema dedicato alla scoperta di film misteriosi. L’evento prevede proiezioni senza anticipazioni sulla trama, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza cinematografica all’insegna dell’ignoto. La formula mira a valorizzare la sorpresa e l’emozione del momento, con spettacoli che si svolgono in ambienti dedicati esclusivamente alla visione senza spoiler. La selezione dei titoli sarà segreta fino al momento della proiezione.

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Torna lunedì 8 giugno Mystery Film, il format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza cinematografica nella sua dimensione più essenziale: la scoperta.Giunto al suo quinto appuntamento nazionale, l’evento si svolgerà in contemporanea nelle città di Napoli, Roma, Bologna, Firenze. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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