Al Cinema Fiorella torna il Mystery Film
Lunedì 8 giugno al Cinema Fiorella si terrà la nona edizione di Mystery Film, il format di Circuito Cinema dedicato alla scoperta di film misteriosi. La rassegna propone un film a sorpresa, senza anticipazioni o comunicazioni preliminari, per coinvolgere il pubblico nell’esperienza di scoprire il titolo solo sul momento. La serata prevede anche un dibattito post-proiezione e l’opportunità di incontrare il pubblico e i responsabili dell’organizzazione.
Torna lunedì 8 giugno Mystery Film, il format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza cinematografica nella sua dimensione più essenziale: la scoperta. Giunto al suo quinto appuntamento nazionale, l’evento si svolgerà in contemporanea nelle città di Napoli, Roma, Bologna, Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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