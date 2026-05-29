Al Cinema Fiorella torna il Mystery Film

Da firenzetoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lunedì 8 giugno al Cinema Fiorella si terrà la nona edizione di Mystery Film, il format di Circuito Cinema dedicato alla scoperta di film misteriosi. La rassegna propone un film a sorpresa, senza anticipazioni o comunicazioni preliminari, per coinvolgere il pubblico nell’esperienza di scoprire il titolo solo sul momento. La serata prevede anche un dibattito post-proiezione e l’opportunità di incontrare il pubblico e i responsabili dell’organizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna lunedì 8 giugno Mystery Film, il format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza cinematografica nella sua dimensione più essenziale: la scoperta. Giunto al suo quinto appuntamento nazionale, l’evento si svolgerà in contemporanea nelle città di Napoli, Roma, Bologna, Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Al Cinema Fiorella torna il "Mistery Film", format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza più autentica della sala: la scoperta

Mystery Film, nelle sale Circuito Cinema torna l'anteprima al buioLunedì 11 maggio, Circuito Cinema ripropone Mystery Film, un format che invita il pubblico a vivere un’anteprima al buio.

Argomenti più discussi: Stasera in tv: la musica con Fiorella Mannoia o il finale di La forza di una donna?; Da noi a Ruota Libera, Fiorella Mannoia ospite di Francesca Fialdini; Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 24 maggio: Fiorella Mannoia e gli altri ospiti della Fialdini; A Da noi…a Ruota Libera tra gli ospiti Andrea Delogu, Fiorella Mannoia e Dalila Di Lazzaro.

Qui trovi gli orari dei film in programmazione al Cinema Fiorella.Film in programmazione Cinema Fiorella a Firenze orari prezzi telefono prenotazione acquisto biglietto, schede film e trailer ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web