Myself | mi illumino di autenticità l’evento targato ‘Rampone’
Il 29 maggio, l’Istituto Rampone di Benevento ha organizzato un evento intitolato “Myself: mi illumino di autenticità”. L’iniziativa ha coinvolto studenti e docenti in attività e discussioni sul tema dell’autenticità personale. Durante la giornata, sono stati presentati interventi e laboratori, senza specificare i contenuti dettagliati. L’evento si è svolto all’interno della scuola e ha avuto come obiettivo promuovere la riflessione sull’identità individuale. Non sono stati comunicati dati relativi a partecipanti o risultati specifici.
Tempo di lettura: 3 minuti L’Istituto Rampone di Benevento, il 29 maggio, ha ospitato l’incontro conclusivo del progetto “ Myself: mi illumino di autenticità ”, parte del programma “ Scuole promotrici di salute ” dell’ASL di Benevento; l’iniziativa ha messo al centro il benessere psicofisico degli adolescenti con azioni mirate alla prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) negli adolescenti. All’evento hanno preso parte la dott.ssa Alessia Giambattista, dir. psicologa del Dipartimento di igiene mentale dell’ASL di Benevento e referente aziendale del progetto MYSELF e la dott.ssa Erika Raffaella Cogliano, tecnico della riabilitazione psichiatrica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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