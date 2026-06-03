Myself | mi illumino di autenticità l’evento targato ‘Rampone’

Notizia in breve

Il 29 maggio, l’Istituto Rampone di Benevento ha organizzato un evento intitolato “Myself: mi illumino di autenticità”. L’iniziativa ha coinvolto studenti e docenti in attività e discussioni sul tema dell’autenticità personale. Durante la giornata, sono stati presentati interventi e laboratori, senza specificare i contenuti dettagliati. L’evento si è svolto all’interno della scuola e ha avuto come obiettivo promuovere la riflessione sull’identità individuale. Non sono stati comunicati dati relativi a partecipanti o risultati specifici.