Mi illumino di tiffany | 30 monumenti si accendono contro il tumore ovarico

Venticinque monumenti di diverse città italiane si sono illuminati di verde Tiffany per celebrare la Giornata Mondiale del tumore ovarico. L'iniziativa, promossa per sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce, ha coinvolto strutture storiche e moderne. Le luci, accese nella sera, hanno rappresentato un messaggio visibile a livello nazionale, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla malattia.

AGI - Un colore, il verde Tiffany, e le luci per accendere l'attenzione e ricordare la Giornata Mondiale del tumore ovarico. L' 8 maggio saranno più di trenta i monumenti, i palazzi istituzionali e i luoghi simbolo della cultura italiana che si tingeranno di verde tiffany. L'iniziativa, denominata "Mi illumino di tiffany", è la campagna nazionale promossa da ALTo Lotta al Tumore Ovarico APS ETS con l'obiettivo di accendere i riflettori su una patologia caratterizzata ancora da una scarsa conoscenza pubblica. Il tumore ovarico rappresenta la neoplasia ginecologica più aggressiva. I dati epidemiologici registrano in Italia circa 6.000 nuovi casi all'anno — pari a quindici diagnosi al giorno —, con il 70% dei casi individuato solo in fase avanzata.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "Mi illumino di tiffany": 30 monumenti si accendono contro il tumore ovarico Notizie correlate In Lombardia nasce una nuova rete ospedaliera contro il tumore ovaricoInterventi mirati per ridurre i tempi di attesa, programmazione di prestazioni ambulatoriali (pre e post intervento), garanzia di agende dedicate da... In Lombardia una nuova rete ospedaliera contro il tumore ovarico: la Fondazione Irccs San Gerardo centro di riferimentoMonza, 16 marzo 2026 – Una rete di nove centri regionali per la chirurgia del tumore dell’ovaio, con un’organizzazione che prevede agende dedicate e... Una raccolta di contenuti Si parla di: Sassari si tinge di verde Tiffany per la lotta al tumore ovarico - L'Unione Sarda.it. Mi illumino di tiffany, l’Italia si accendeVenerdì 8 maggio 2026, in occasione della Giornata Mondiale del Tumore Ovarico, circa trenta tra monumenti, palazzi istituzionali e luoghi simbolo della cultura italiana si tingeranno di verde tiffany ... irpinia24.it Luci Tiffany sui monumenti italiani per la Giornata del Tumore OvaricoUn segnale visibile, diffuso da nord a sud, per riportare l’attenzione su una delle patologie oncologiche più insidiose. Venerdì 8 maggio, in occasione della ... pupia.tv