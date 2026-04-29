Arriva il rap di Ernia | nuovo evento targato Mengo

Il Mengo Music Festival annuncia un nuovo evento dedicato al rap, che si svolgerà nel Valdichiana Designer Village. La manifestazione si terrà il 29 aprile 2026, a pochi giorni dalla conclusione del festival principale. Il cantante noto come Ernia sarà protagonista di questa serata, che segue l’appuntamento principale del festival. La manifestazione si svolgerà in un’area dedicata nella zona del Valdichiana Designer Village.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Gioca l’asso del rapper i l Mengo Music Fes t e annuncia un evento post festival in programma a l Valdichiana Designer Village. Il 25 luglio prossimo a Foiano della Chiana a ingresso libero arriva Ernia. Pseudonimo di Matteo Professione, il rapper classe '93, è conosciuto per il suo stile lirico e versatile, ha iniziato nei Troupe d'Elite con Ghali prima di intraprendere una carriera solista di successo, consacrata da album come Gemelli e Io non ho paura. Nel 2025 ha pubblicato il suo quinto album in studio Per soldi e per amore, da cui è stato estratto il singolo Per te. Il disco si compone di dodici tracce, tra cui quattro collaborazioni con i Club Dogo, Kid Yugi, Madame e Marracash, dopo aver esordito in vetta alla classifica Fimi Album, è stato certificato disco di platino.🔗 Leggi su Lanazione.it

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