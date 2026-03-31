Cinque tribute show da non perdere | i grandi omaggi ad Abba e Pink Floyd Queen e Coldplay

Tra aprile e maggio, il Teatro Duse di Bologna ospiterà cinque tribute show dedicati alle grandi band internazionali. Gli spettacoli riproporranno le canzoni di gruppi come Abba, Pink Floyd, Queen e Coldplay, attirando l’attenzione di pubblico e critica. Questi eventi rappresentano alcune delle occasioni più attese della stagione musicale nel capoluogo emiliano.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga La musica delle grandi band internazionali rivive sul palcoscenico del Teatro Duse di Bologna che, tra aprile e maggio, ospiterà cinque tribute show tra i più apprezzati dalla critica e dal pubblico. Si parte l’8 aprile (ore 21) con ABBAdream, rock opera che celebra l’eredità musicale degli ABBA. Sul palco, Simone Giusti e la sua band interpreteranno le grandi hit del gruppo svedese, tra cui Mamma Mia, Dancing Queen, Take a Chance on Me, Gimme! Gimme! Gimme!, The Winner Takes It All, per far cantare e ballare intere generazioni, unite dalla magia del pop più iconico di sempre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Frosinone, Queen tribute showIl 7 Febbraio preparati a un viaggio elettrizzante nella storia del rock!Dopo il successo dell'ultima volta, torniamo nella splendida cornice del... Pink Floyd History: al Teatro Infinity di Cremona il nuovo show dedicato a “Wish You Were Here”Un viaggio immersivo lungo 50 anni di storia della musica, tra psichedelia, sperimentazione e capolavori senza tempo. Una raccolta di contenuti su Pink Floyd Temi più discussi: Big One: concerto tributo ai Pink Floyd; Pink Floyd Experience al Teatro Eleonora Duse - Bari; Big One – The voice and the sound of Pink Floyd in concerto sul palco del Teatro Circus di Pescara; Tribute band, circo ed eventi di Pasqua per i bambini: guida agli appuntamenti del weekend. I Pink Floyd Legend, cinque appuntamenti dal vivo in streaming su LiveNowCinque appuntamenti live, da giovedì 21 gennaio , per raccontare l'immenso universo rock - cinquant’ anni di grande musica - dei Pink Floyd, tra le band più importanti nel panorama musicale mondiale. video.corriere.it Oltre i Pink Floyd. Sul palco salgono i Brit, la tribute band più famosaDopo novanta tappe del tour negli Usa, stasera a Firenze sbarca il gruppo che va ben oltre le semplici cover. Un show di note e immagini spettacolari. Il 28 marzo del 1994 usciva in Inghilterra The ... lanazione.it The Dark Side Of Rome #roma #pinkfloyd #capitale #italy - facebook.com facebook