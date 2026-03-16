Venerdì 20 e sabato 21 marzo 2026, a Monreale si svolgeranno due serate dedicate alla musica internazionale, con esibizioni che renderanno omaggio ai Queen e ai Coldplay. L’evento si terrà in piazza, attirando appassionati di queste band e appassionati di musica dal vivo. Le serate prevedono performance di gruppi e musicisti che riproporranno i brani più noti delle due formazioni.

Il sipario si alzerà venerdì sera con un omaggio travolgente alla leggenda di Freddie Mercury. Non un semplice concerto, ma un viaggio coreografico e musicale attraverso i brani che hanno ridefinito il concetto di rock operistico. Da Bohemian Rhapsody a We Are The Champions, lo show promette di restituire l’energia e l’estro di una delle band più iconiche di sempre. Un appuntamento per chi vuole rivivere il mito e cantare, all’unisono, “The Show Must Go On”. Il sabato notte la piazza cambierà atmosfera, accendendosi delle luci e delle suggestioni tipiche dei Coldplay. Lo spettacolo “Speed of Sound” trasporterà il pubblico nelle sonorità eteree e trascinanti della band britannica. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Musica in piazza a Monreale, venerdì e sabato tributi a Queen e Coldplay

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