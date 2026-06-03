Muti a Ravenna | 3.546 coristi per un Inno nazionale corale

A Ravenna, un coro di 3.546 coristi ha eseguito un Inno nazionale corale diretto dal maestro Muti. L'esibizione ha coinvolto un grande numero di partecipanti, creando un momento di grande affluenza. Muti ha scelto di rifiutare la tradizione di un solista per questa performance. L'evento si è concentrato sull'uso di un grande coro per comunicare un messaggio collettivo, senza l'intervento di singoli interpreti.

Perché Muti rifiuta la tradizione del solista per l'Inno nazionale?. Come può un coro di migliaia di persone trasmettere l'inesprimibile?. Quale tragica storia personale ha scosso profondamente le prove corali?. Dove e quando potrete vedere il documentario su questo evento?.? In Breve Programma musicale include Mozart, Bellini, Verdi e Boito al Pala De Andrè.. Documentario di Jacopo Veneziani in quattro puntate trasmetterà l'evento a luglio.. Appuntamenti televisivi fissati per il 9, 16, 23 e 30 luglio alle 22:30.. Momento di riflessione dedicato al padre di Riccardo Minghetti durante le prove.. Muti guida 3.546 coristi al Pala De Andrè di Ravenna per celebrare la. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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