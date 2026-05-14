Al Ravenna Festival, il maestro Riccardo Muti condurrà un concerto che coinvolgerà circa 3.000 coristi, unendoli in un’unica esecuzione. L’evento sarà dedicato alla celebrazione di San Francesco. Per questa occasione, il direttore d’orchestra ha preparato un programma con musiche di vario genere, tra cui anche brani di musica elettronica, come la techno. La performance si svolgerà in una location storica della città, con la partecipazione di numerosi artisti e coristi provenienti da diverse parti del paese.

? Punti chiave Chi sono gli artisti che porteranno la musica techno a Ravenna?. Come farà Riccardo Muti a coinvolgere tremila coristi in un unico gesto?. Quali dialoghi tra musica e filosofia animeranno le basiliche bizantine?. Perché gli artigiani locali saliranno sul palco insieme ai musicisti professionisti?.? In Breve Anne-Sophie Mutter e Vasily Petrenko aprono il festival il 21 maggio.. Progetto Cantare amantis est coinvolge 3.000 coristi tra il 1 e il 2 giugno.. Muti e Massimo Cacciari discutono di Dante e Giotto il 7 giugno.. Programma include Jeff Mills, Pat Metheny e il progetto OperaPaese di Battistelli.. Il 21 maggio inizierà la trentasettesima edizione del Ravenna Festival a Ravenna, con oltre cento spettacoli e mille artisti pronti a trasformare la città in un palcoscenico diffuso dal 21 maggio all’11 luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna Festival: Muti e 3.000 coristi per celebrare San Francesco

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