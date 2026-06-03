Musiche e balli della tradizione europea protagonisti alla Notte delle Danze di Sogliano

Sabato 6 giugno si svolge a Sogliano al Rubicone la seconda edizione de “La Notte delle Danze”. L’evento apre la stagione 2026 della rassegna “Monti Orfici” organizzata da Teatro Zigoia. La serata presenta musica e balli della tradizione europea, coinvolgendo il pubblico in un percorso culturale dedicato alle danze storiche. La manifestazione si tiene nel centro cittadino e prevede esibizioni e momenti di partecipazione collettiva.

Sabato 6 giugno arriva a Sogliano al Rubicone la seconda edizione de “La Notte delle Danze”, primo appuntamento 2026 della rassegna "Monti Orfici" di Teatro Zigoia. Nato nel 2021, il progetto non si propone come una semplice rassegna temporanea, ma come un'opportunità per riscoprire la lentezza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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