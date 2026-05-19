La Notte Europea dei Musei 2026 si svolge tra Toscana e Umbria, offrendo una serie di eventi dedicati a diverse forme di cultura. Sono previsti laboratori per bambini, spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali e visite guidate tra i siti archeologici e i musei della regione. L'iniziativa si svolge il 19 maggio 2026 e coinvolge numerose strutture culturali locali, che aprono le porte al pubblico per promuovere l'accesso e la scoperta del patrimonio storico e artistico.

Toscana e Umbria, 19 maggio 2026 – Laboratori per i più piccoli, viaggi musicali, teatro e percorsi guidati tra le vestigia del passato. Sabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata da UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM, che coinvolge simultaneamente tutta Europa con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare l’identità condivisa del continente. Anche il Ministero della Cultura aderisce alla ventesima edizione con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (con le consuete gratuità previste per legge). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana e Umbria si accendono: musei, teatro e archeologia protagonisti della Notte Europea dei Musei 2026

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