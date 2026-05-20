' Notte europea dei Musei' | Warhol e Antonioni protagonisti dell' apertura serale straordinaria
Sabato 23 si svolgerà la 'Notte europea dei Musei', un evento che prevede l'apertura straordinaria di diverse strutture culturali fino a tarda sera. Durante questa iniziativa sarà possibile visitare, tra le altre mostre, un’esposizione dedicata a Andy Warhol. La mostra raccoglie una selezione di opere dell’artista statunitense, note per il suo stile innovativo. La serata prevede anche un approfondimento dedicato al regista e sceneggiatore italiano, con una sezione dedicata alle sue opere più note.
Sabato 23, in occasione della ‘Notte europea dei Musei’, sarà possibile visitare la mostra ‘Andy Warhol. Ladies and gentlemen’ eccezionalmente anche in orario serale, dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.30). Per l’occasione, a partire dalle 19.30, è previsto un biglietto speciale a 10. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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