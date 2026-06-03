Musica Ultimo verso il live più grande di sempre Pubblica singolo romantica

Da tv2000.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantautore Ultimo si sta preparando al suo concerto più grande, che si terrà il 4 luglio allo stadio di Roma Tor Vergata. Nel frattempo ha pubblicato il singolo intitolato “Romantica”.

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Il cantautore Ultimo si prepara al live più grande di sempre, in programma il 4 luglio a Roma Tor Vergata. Proprio nella vicina università ha incontrato 300 studenti e studentesse dell’ateneo. Intanto ha pubblicato il nuovo singolo, “Romantica”, che anticipa il suo settimo album di inediti. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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