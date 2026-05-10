Chiara Ferragni compleanno sul Lago di Como con il nuovo amore e cena romantica | Sentirmi sempre più a casa

Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 39° compleanno sul Lago di Como, scegliendo una delle località più rinomate del Lario. La celebrazione ha coinvolto familiari e amiche di lunga data, mentre una presenza non annunciata ha attirato l’attenzione. La fashion influencer ha condiviso sui social alcune immagini della giornata, accompagnate da un messaggio in cui ha espresso il suo sentirsi sempre più a casa. La serata si è conclusa con una cena romantica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui