Chiara Ferragni compleanno sul Lago di Como con il nuovo amore e cena romantica | Sentirmi sempre più a casa
Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 39° compleanno sul Lago di Como, scegliendo una delle località più rinomate del Lario. La celebrazione ha coinvolto familiari e amiche di lunga data, mentre una presenza non annunciata ha attirato l’attenzione. La fashion influencer ha condiviso sui social alcune immagini della giornata, accompagnate da un messaggio in cui ha espresso il suo sentirsi sempre più a casa. La serata si è conclusa con una cena romantica.
Compleanno speciale sul Lago di Como per Chiara Ferragni, che ha scelto una delle location più amate del Lario per festeggiare i suoi 39 anni insieme alla famiglia, alle amiche storiche e a una presenza che non è passata inosservata.Per la prima volta, infatti, l’imprenditrice digitale è apparsa.🔗 Leggi su Quicomo.it
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Chiara Ferragni festeggia 39 anni: “Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita”Milano, 7 maggio 2026 – “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita”.
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