Emma e Ultimo è guerra tra i fan per il nuovo singolo Romantica | È un plagio Il confronto

Come spesso accade nel mondo dello spettacolo, le rivalità più accese non nascono tra gli artisti, ma all'interno delle loro stesse fanbase. L'ennesima conferma arriva poche ore dopo il debutto di Romantica, il nuovo singolo di Ultimo. Sui social, infatti, alcuni fan di Emma Marrone (o sedicenti. 🔗 Leggi su Today.it

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