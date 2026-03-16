Durante la cerimonia degli Oscar 2026, il film d’animazione “KPop Demon Hunters” ha ottenuto il premio come Miglior Film d’Animazione, confermando il suo successo tra i riconoscimenti cinematografici. La pellicola, nota per la sua originalità e forte identità culturale, si è distinta tra gli altri candidati, attirando l’attenzione del pubblico e della critica.

La notte degli Oscar 2026 premia “KPop Demon Hunters” come Miglior Film d’Animazione, consacrando uno dei titoli più originali, riconoscibili e culturalmente forti della stagione. Il successo del film segna un momento importante non solo per il cinema animato contemporaneo, ma anche per il modo in cui una storia profondamente radicata in una cultura specifica può arrivare al pubblico internazionale con forza, naturalezza e autenticità. A rendere speciale questa vittoria è il significato che il film porta con sé. “KPop Demon Hunters” non è soltanto un’opera visivamente esplosiva o musicalmente trascinante, ma un progetto che ha saputo fondere immaginario pop, folklore, azione, identità culturale e racconto emotivo in una formula nuova e immediatamente riconoscibile. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “KPop Demon Hunters” vince l’Oscar 2026 come Miglior Film d’Animazione: un trionfo tra identità, musica e visione globale

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