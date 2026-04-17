Francavilla piange il professor Sambenedetto | artista e storico docente delle scuole Masci

A Francavilla, si è spento Rocco Sambenedetto, artista e insegnante alla scuola media Masci. Fu anche fondatore della galleria Il Modulo. La comunità si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi, ricordando la sua figura come artista e docente. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi lo conosceva e lo stimava. La salma sarà composta nei prossimi giorni, mentre si attende la data delle esequie.

Si è spento l'artista Rocco Sambenedetto, artista, fondatore della galleria Il Modulo e storico docente alla scuola media Masci. La notizia è stata diffusa dalla sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, che lo ha ricordato come “artista di grande sensibilità, amante dell’arte, del bello e di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Scambio culturale tra Italia e Regno Unito: delegazione britannica all’istituto Masci di FrancavillaPer il secondo anno la scuola partecipa al progetto “Turing Scheme”: una settimana tra lezioni, workshop e visite sul territorio Una settimana di... Carta docente, fondi anche alle scuole. Chi decide cosa acquistare, c’è una somma per singolo docente? Il puntoNell'incontro on line del 5 marzo 2026 con gli utenti di OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), la...