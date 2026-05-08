Questa mattina su Canale 8, durante il Mattinalive Morning Show condotto da Diletta Acanfora, è stato ospite l’assessore Carlo Puca. La discussione si è concentrata sul quartiere di Bagnoli, che viene descritto come un simbolo della trasformazione urbana della città. Puca ha parlato delle iniziative di rigenerazione e degli eventi di rilievo che si stanno svolgendo nella zona.

Napoli-Bologna, corse straordinarie Metro Linea 2 dopo la partita: 3.400 posti in più “Bagnoli simbolo della rinascita di Napoli. La città guarda al futuro tra creatività, partecipazione e grandi eventi”. Con queste parole l’assessore del Comune di Napoli Carlo Puca, con delega all’Immagine della Città, alla Partecipazione Civica e all’America’s Cup, è intervenuto nel corso della trasmissione Mattinalive Morning Show, condotta dalla giornalista Diletta Acanfora e in onda su Canale 8. Nel suo intervento, Puca ha posto l’accento sulla rigenerazione di Bagnoli, definendola uno dei processi più significativi per il futuro della città. “Ho effettuato recentemente un sopralluogo al cantiere ed è stato un momento molto emozionante.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - MattinaLive, Carlo Puca: “Bagnoli simbolo della nuova Napoli tra rigenerazione urbana e grandi eventi”

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