Musica solidarietà e rigenerazione urbana | inaugurata la nuova mostra alla galleria culturale in via Borghesi

Il 10 aprile si è svolta la cerimonia ufficiale presso la galleria culturale in via Borghesi, durante la quale è stato trasferito lo spazio a una pittrice locale. La giornata ha visto anche l’inaugurazione di una nuova mostra dedicata a musica, solidarietà e rigenerazione urbana, coinvolgendo la comunità e i visitatori del quartiere. L’evento ha rappresentato un momento di partecipazione e cambiamento per l’area.