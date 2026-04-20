Musica solidarietà e rigenerazione urbana | inaugurata la nuova mostra alla galleria culturale in via Borghesi
Il 10 aprile si è svolta la cerimonia ufficiale presso la galleria culturale in via Borghesi, durante la quale è stato trasferito lo spazio a una pittrice locale. La giornata ha visto anche l’inaugurazione di una nuova mostra dedicata a musica, solidarietà e rigenerazione urbana, coinvolgendo la comunità e i visitatori del quartiere. L’evento ha rappresentato un momento di partecipazione e cambiamento per l’area.
Via Borghesi ancora una volta cambia volto e lo fa all'insegna della partecipazione. Il 10 aprile si è tenuta la cerimonia ufficiale del passaggio della chiave a Spazio3 alla pittrice Valentina De Giorgi che ha segnato un momento fondamentale per il tessuto sociale e commerciale del quartiere.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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