Tornano i concerti nelle corti di M9 dieci date nei mercoledì da aprile a settembre

Da aprile a settembre, nelle corti all'aperto del distretto M9 di Mestre, si terranno dieci concerti settimanali organizzati dalla Fondazione di Venezia e dal museo M9. Le principali location saranno la piazzetta dell'Albero e la corte Brenta Vecchia, con un cartellone che includerà diversi generi musicali, tra cui il soul. L'iniziativa prevede eventi che coinvolgono la comunità locale e gli appassionati di musica.

Anche quest'anno Fondazione di Venezia e il museo M9 propongono un programma di concerti nelle corti all'aperto del distretto M9 di Mestre: dieci appuntamenti, da aprile a settembre, che animeranno la piazzetta dell'Albero e la corte Brenta Vecchia spaziando tra vari generi musicali quali soul.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Concerti aprile 2026: date, città e bigliettiTra le nuove tappe di “Notre Dame de Paris”, l’“Orazero in Tour” di Renato Zero, il Capitolo II di Annalisa nei palazzetti, il primo grande giro di... Luca Carboni, le nuove date dell’estate. Biglietti ancora disponibili per i concerti di aprile a BolognaBologna, 28 gennaio 2026 – Dopo lo straordinario concerto di sabato all’Unipol Arena, Luca Carboni aggiunge sette nuove date al tour estivo 2026 di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torna l’Offerta Musicale del Corelli con i concerti di Ensemble Orfeo Futuro e Ensemble L’Astrée; L’emozione del concerto diventa lezione; Dolomiti Arena 2026: concerti nelle Dolomiti Bellunesi tra grandi artisti e natura; Padova, la musica esce dal Conservatorio: tornano I Circoli della Musica. Mia: tornano i concerti in ateneoLa musica come occasione di dialogo e di incontro, di scambio e di intreccio di relazioni che attraversano i confini e le generazioni. È questo lo spirito che caratterizza l’edizione 2026 di ... ilrestodelcarlino.it A Frascati tornano i concerti gratuiti del barocco mediterraneo: il programma di Villa FalconieriL’incanto delle corti europee del XVII e XVIII secolo si prepara a rivivere tra le sale monumentali di una delle dimore più affascinanti dei Castelli Romani, offrendo un’esperienza sensoriale che fond ... msn.com Marracash ed Elodie tornano insieme sul palco alla Barona. Il video - facebook.com facebook Marracash ed Elodie tornano insieme sul palco alla Barona. Il video x.com