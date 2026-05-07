Erri De Luca, scrittore e giornalista napoletano, è noto per la sua attività letteraria e per il suo coinvolgimento in questioni civili. Tra i più riconosciuti in Italia, ha pubblicato numerosi libri e partecipato a iniziative pubbliche. Recentemente, ha dichiarato di sentirsi come un intruso nelle alte vette della Terra, una frase che ha attirato l’attenzione sui suoi pensieri e sul suo modo di percepire il mondo.

Intervista Lo scrittore: «I giovani hanno un rapporto doloroso con il futuro, lo sentono compromesso dalle generazioni precedenti, hanno ragioni inascoltate» Intervista Lo scrittore: «I giovani hanno un rapporto doloroso con il futuro, lo sentono compromesso dalle generazioni precedenti, hanno ragioni inascoltate» Erri De Luca, napoletano, è tra gli scrittori e giornalisti italiani più apprezzati, anche per il suo impegno civile. Uomo dagli ideali forti che lo hanno portato nel corso della sua vita a fare scelte altrettanto forti sin da giovane. Nel Sessantotto, a 18 anni, fa parte di Lotta Continua. Negli anni Novanta è nell’ex Jugoslavia durante la guerra e sotto le bombe della Nato a Belgrado.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Erri De Luca: «Sono solo un intruso sulle vette della Terra»

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