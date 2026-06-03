Musica & gusto a Cadoneghe
A Cadoneghe si svolgono eventi estivi con musica, cinema e cibo nelle piazze e nei parchi del paese. Le serate sono dedicate a incontri e socializzazione, con spettacoli e degustazioni organizzate all’aperto. Le iniziative si tengono durante tutta l’estate, coinvolgendo la comunità locale. Sono previsti appuntamenti regolari che combinano intrattenimento musicale e proiezioni cinematografiche, accompagnate da offerta gastronomica. L’obiettivo è creare momenti di aggregazione e svago per residenti e visitatori.
Un'estate all'insegna del cinema, cibo gustoso e della buona musica per passare serate in compagnia e condivisione nelle piazze e nei parchi del paese. Si comincia il 10 e 17 giugno col cinema per i ragazzi nel quartiere Bragni. Il 19 giugno la GREEN NIGHT in Via Gramsci; il 25 giugno concerto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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