Musica & gusto a Cadoneghe

Notizia in breve

A Cadoneghe si svolgono eventi estivi con musica, cinema e cibo nelle piazze e nei parchi del paese. Le serate sono dedicate a incontri e socializzazione, con spettacoli e degustazioni organizzate all’aperto. Le iniziative si tengono durante tutta l’estate, coinvolgendo la comunità locale. Sono previsti appuntamenti regolari che combinano intrattenimento musicale e proiezioni cinematografiche, accompagnate da offerta gastronomica. L’obiettivo è creare momenti di aggregazione e svago per residenti e visitatori.