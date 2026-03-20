A Roma si svolgano due festival dedicati alla cucina, dal 20 al 22 e dal 27 al 29 marzo 2026. L’evento celebra i piatti tradizionali di pasta, con momenti dedicati alla musica e alla cultura locale. Durante i weekend, sono previste degustazioni e attività legate alle ricette tipiche dell’amatriciana e della carbonara. L’iniziativa coinvolge ristoranti e stand di street food.

Roma celebra i suoi piatti simbolo con l’Amatriciana & Carbonara Festival, in programma dal 20 al 22 e dal 27 al 29 marzo 2026. Due weekend dedicati alla cucina romana, tra street food, chef, musica e convivialità. L’evento riunisce alcune delle migliori trattorie e realtà gastronomiche della Capitale, offrendo un viaggio tra ricette tradizionali e reinterpretazioni creative di amatriciana e carbonara, affiancate da fritti, polpette e pasta fresca fatta a mano. Un percorso tra i sapori di Roma Tra i protagonisti ci sono nomi storici e realtà amate della ristorazione romana: Flavio al Velavevodetto, simbolo della carbonara verace. Ma-Trù di Amatrice, custode della tradizione originale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Amatriciana & Carbonara Festival a Roma: due weekend tra gusto, musica e tradizione

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