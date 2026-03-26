Nella serata di ieri, un noto artista italiano ha visitato il ristorante Arte&Gusto nel centro di Parma. La presenza dell’artista è avvenuta senza preavviso, attirando l’attenzione dei presenti. L’evento si è svolto durante una cena privata, senza comunicazioni ufficiali o dichiarazioni pubbliche da parte del ristorante o dell’artista. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle ragioni della visita.

Visita a sorpresa nel cuore di Parma, dove nella serata di ieri il noto artista Al Bano ha fatto tappa da Arte&Gusto. Un passaggio informale ma molto apprezzato, che ha regalato entusiasmo ai presenti e allo staff del locale, che ha voluto ringraziare pubblicamente il cantante per aver scelto di trascorrere un momento di convivialità in città. La presenza di Al Bano non è passata inosservata, attirando curiosità e affetto da parte dei clienti, tra foto e saluti. Un incontro speciale che conferma ancora una volta Parma come meta apprezzata anche da volti noti del panorama musicale italiano. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Al Bano a sorpresa a Parma: cena speciale da Arte&Gusto

Articoli correlati

Speciale 8 marzo: “L’eleganza dipinta: moda, gusto e arte tra le opere del Museo Ottocento”Museo Ottocento Bologna vi invita a una visita guidata speciale tutta da vivere: “L’eleganza dipinta: moda, gusto e arte tra le opere del Museo...

Leggi anche: “Il cuore a tavola”: cena solidale all’Accademia del gusto al Forum

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Al Bano a sorpresa a Parma cena...

Temi più discussi: Fiorello sbarca su Rai 2 con La Pennicanza: l'appuntamento 'storico' alle 7.10 (e c’è una sorpresa); A casa di: Marco vs Paolo; Quando Al Bano racconta il suo sequestro in Iran: una storia incredibile; Parole Parole Parole: Ilenia vs Giampiero.

Al Bano a sorpresa a Parma: cena speciale da Arte&GustoVisita a sorpresa nel cuore di Parma, dove nella serata di ieri il noto artista Al Bano ha fatto tappa da Arte&Gusto. Un passaggio informale ma molto apprezzato, che ha regalato entusiasmo ai presenti ... parmatoday.it

Bari, regalo di Al Bano ai carabinieri: arriva a sorpresa alla festa dell'Arma e canta Va' pensieroUn'esibizione sull'aria verdiana del Va' pensiero e conclusa con È la mia vita, il brano che il cantante pugliese ha portato al festival Sanremo nel 1996. La potente ugola di Al Bano omaggia così i ... bari.repubblica.it

Tv7 Tg. . DOPO IL NO SI GUARDA AL 2027: AUTONOMIA UN MIRAGGIO - Nel centrodestra la resa dei conti dopo la batosta nel referendum sulla giustizia. Il leghista Marcello Bano: "Nordio il grande sconfitto, ma si sono sbagliati i toni e la strategia". E sull'aut - facebook.com facebook

Romina Power: “Con Al Bano eravamo come la famiglia nel bosco”, ma i figli hanno studiato nelle migliori scuole x.com