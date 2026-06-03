Musica e solidarietà al Nicolini | la Rassegna dei Cori Aerco sostiene la Sala Parto dell’Ospedale

Domenica 7 giugno alle 20.30 si terrà al Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini la Rassegna Provinciale dei Cori Aerco, un evento di musica che sostiene la Sala Parto dell’Ospedale locale. La manifestazione è organizzata da rappresentanti di Aerco per Piacenza e provincia. La serata prevede l’esibizione di vari cori e mira a raccogliere fondi per la struttura sanitaria.

Piacenza si prepara a vivere una serata di musica e solidarietà. Domenica 7 giugno alle ore 20,30 il Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini ospiterà la Rassegna Provinciale dei Cori Aerco, iniziativa promossa dalla delegata Aerco per Piacenza e provincia Patrizia Bernelich e da Maria. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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