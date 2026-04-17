Applausi per Cori di classe la rassegna scolastica che valorizza musica e formazione

Nell’auditorium di una Camera di commercio della provincia si è tenuta l’edizione locale di “Cori di Classe”, una rassegna organizzata da un’associazione regionale dedicata alla musica scolastica. La manifestazione, arrivata alla sua decima edizione, ha coinvolto diverse scuole della zona, con esibizioni di gruppi corali composti da studenti di varie età. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e studenti, con momenti di applausi e apprezzamenti.

Si è svolta presso l’auditorium della Camera di commercio di Lecco, l’edizione provinciale di “Cori di Classe”, la rassegna dedicata alla coralità scolastica promossa da Cori Lombardia e attiva da oltre 10 anni con l’obiettivo di diffondere la pratica del canto corale tra bambini e ragazzi delle.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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