Firenze, 3 giugno 2026 - Favorire l' inclusione sociale e il recupero di giovani tra i 14 e i 25 anni in condizioni di fragilità o a rischio di emarginazione grazie ad attività di formazione musicale. E' l'obiettivo del progetto 'Cittadinanza in Armonia' frutto dell'accordo di collaborazione sottoscritto dalla prefettura di Firenze, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e Fondazione Cr Firenze. I destinatari del progetto sono ragazzi segnalati da istituzioni scolastiche e servizi sociali ma anche provenienti dai circuiti penali minorili. Il supporto di docenti esperti. Potranno seguire attività di formazione pensate per essere accessibili anche a partecipanti privi di precedenti competenze, grazie a un approccio didattico inclusivo e partecipativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica e inclusione sociale, firmato accordo per 'Cittadinanza in Armonia'

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