Nasce Officina Civica Aps lo spazio di cittadinanza attiva e inclusione sociale
È stata annunciata la nascita di Officina Civica Aps, un nuovo spazio dedicato alla cittadinanza attiva e all’inclusione sociale nel territorio foggiano. L’associazione mira a creare un punto di riferimento per iniziative che coinvolgano la comunità e promuovano attività di partecipazione civica. L'apertura ufficiale è prevista a breve, con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto e collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni locali. La presentazione ufficiale si terrà nelle prossime settimane.
Si chiama Officina Civica Aps e si candida ad aprire ufficialmente un nuovo capitolo culturale e sociale per il territorio foggiano. In via Pertini è stato inaugurato un luogo inclusivo in cui idee, competenze e passioni si fondono per co-progettare e costruire una comunità migliore, in linea con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Educazione civica e progetti europei: come eTwinning, Erasmus+ ed Euroscola formano gli studenti alla cittadinanza attiva e consapevoleNicole Wieringa, formatrice esperta nei programmi educativi dell’Unione Europea, porta avanti da anni una precisa missione nelle aule scolastiche.