Nasce Officina Civica Aps lo spazio di cittadinanza attiva e inclusione sociale

È stata annunciata la nascita di Officina Civica Aps, un nuovo spazio dedicato alla cittadinanza attiva e all’inclusione sociale nel territorio foggiano. L’associazione mira a creare un punto di riferimento per iniziative che coinvolgano la comunità e promuovano attività di partecipazione civica. L'apertura ufficiale è prevista a breve, con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto e collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni locali. La presentazione ufficiale si terrà nelle prossime settimane.

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